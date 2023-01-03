大陸女星張雨綺靠著周星馳電影《長江七號》出道，成為「星女郎」之一，之後在影視圈擁有多部作品，感情生活也頗受關注，現年35歲的她，有過兩段失敗婚姻，仍十分嚮往愛情，前(2021)年，她大方認愛小8歲小提琴家李柄熹，不久又被狗仔捕捉到與24歲鮮肉男星張墨懷摟摟抱抱，被網友戲稱為「小鮮肉殺手」，沒想到，近來她又與另一名年輕男性同進同出，被狗仔指是新歡男友，甚至疑似已經同居。

大陸狗仔《江小宴推理君》今(3日)在微博曝光，張雨綺與一名男子接送孩子的畫面，可見當天白色保母車抵達香閨後，男子拎著張雨綺的包包先行下車，隨後張雨綺要他拿一個綠色提袋，便快步拉著女兒走進豪宅，其後，她與男子排隊做核酸檢測，期間男方不停左顧右盼，拿著飲料的張雨綺則沒過多反應，儘管兩人並未有親密互動，但男方特意陪伴張雨綺接小孩的舉動，讓網友們敲碗他們接下來的發展。

畫面曝光後，網友們留言表示意見：「神仙愛情太好嗑了吧」、「同行的年下男一起出行還幫忙拎包，看起來挺甜的」、「相處的如同一家人一樣，感情好穩定」、「令人羨慕的非常期待」，不過部分網友並不看好兩人之間的相處，「不知道是否真能一直幸福下去」、「我的記憶還停留在李柄熹，怎麼又換了男友呢？」、「男朋友真的是一個接一個」。

事實上，張雨綺曾先後與導演王全安、富商袁巴元結婚，然而分手時均鬧得轟轟烈烈，2014年9月王全安被警方查獲連3天進行嫖娼，張雨綺則爆出私會男子三天三夜，隔年兩人便宣布離婚；後來2016年她與相識僅70天的袁巴元結婚，並生下一子一女，2018年竟因家庭瑣事爆發肢體衝突，她還被指控揮水果刀導致丈夫受傷，驚動警方前往處理，最終婚姻黯然畫下句點。

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