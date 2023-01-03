國際貨幣基金組織（IMF）主席喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前接受美國CBS Sunday專訪示警：2023年全球三分之一經濟體將會受到經濟衰退衝擊，坦言新的一年將比過去一年更加艱困。國民黨立委鄭麗文今(3日)在臉書發文直批，總統蔡英文元旦談話時曾提到四大目標，但面對通膨、薪資、治安、兵役等問題，每次都畫餅充飢虎頭蛇尾，蔡政府真的做好充足準備了嗎？這次的四大目標又要人民怎麼信服？

「這個政府真的太狠了！」鄭麗文表示，去年俄烏戰爭直到今日遲遲未停息、通膨持續上升，央行更是為了壓抑通膨不斷升息，蔡政府也在元旦時發表談話，說面對全球持續的通膨壓力，還有經濟衰退的風險，已經在召開國安高層會議時提出，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標，「怎麼跟國慶的四大韌性差不多？」

鄭麗文強調，明明通膨仍然在持續，什麼都漲就是沒看見薪水漲！主計總處公布2021年受僱員工全年總薪資為50.6萬元，等同全台有68％的勞工領不到平均薪資，高的越高，低的越低，勞工薪資差距越擴越大！

「還有台南88槍兇嫌至今還沒有落網、槍聲三不五時就響起！」鄭麗文直批，近日還有桃園黑道角頭走在路上被嫌犯光明正大連開6槍傷重不治，民眾人心惶惶！甚至行政院長蘇貞昌說抖音滲透、傳播假消息，要禁抖音，結果2022最後一天在臉書發布了一部影片大內宣自己這個男人太狠了，都讓網友覺得跟抖音風格一模一樣？這樣院長臉書是不是也被滲透了？果然是最狠的辣個男人！

鄭麗文還提到，民國94年次出生的役男兵役延長至一年，明明發布行政命令就可施行，結果卻送交到立法院變成審查案？更不要說義務役薪資三級跳，其他役別卻沒有一起滾動式調整？她強烈質疑，蔡政府每次的談話都只是說空話、畫餅充飢，件件目標都做的虎頭蛇尾，這次的四大目標又要人民怎麼信服？加上IMF都已經提前示警，全球經濟體將會受到嚴重衝擊，蔡政府真的做好充足準備了嗎？