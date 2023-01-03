新北市坪林區為知名的茶產地，因為地勢高、氣候濕潤的條件，孕育出翠玉、四季春、金萱等茗茶，但卻也因此造成自來水管線鋪設困難，為解決當地居民民生用水的問題，新北市政府水利局補助坪林區公所600萬經費，在上德里及粗窟里設置簡易自來水設備，使31戶居民受益。

坪林地勢高、地緣廣，加上住戶分散，經過自來水公司評估後，認為管線設置有成本高、民眾意願不一、土地取得問題等各種困難，所以造成當地居民只能引山中溪水作為民生用水，但也面臨供水不穩定的問題，造成生活上十分不便。

為了解決居民用水問題，水利局去年補助坪林區公所約600萬經費，於上德里及粗窟里新建簡易自來水工程，包括新設水源頭4處、2吋HDPE水管5400公尺、50噸RC水塔及馬達，增設5噸不鏽鋼水塔5座與1噸不鏽鋼水塔1座，當中5座含沉沙設備，讓居民能夠集汲取水源、儲水，共有31戶居民受惠。

水利局長宋德仁表示，對於因天然環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬的經費，透過簡易自來水系統的佈建，來提升自來水普及率。去年除了坪林之外，還有貢寮、三峽、雙溪及金山等區域完成簡易自來水工程，共有約1470戶民眾受益。