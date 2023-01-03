重新改寫影史的史詩神作《阿凡達：水之道》，不但蟬聯全球2023跨年檔票房冠軍，上月中上映至今狂破14億美元（約420億台幣）的驚人成績榮登2022年度全球總票房亞軍，北美已達4.4億美元（約132億台幣），台灣截至昨（2日）全台票房已累積到4.9億台幣，目前已前進到影史第13名，票房仍持續上漲中，有望超越去年年度冠軍片《捍衛戰士：獨行俠》的14.88億美元（約445億台幣）。

最新幕後花絮帶領觀眾進入潘朵拉星球的神奇奧祕，除了首集《阿凡達》背景、「天空浮山」哈利路亞山脈和瑰麗雨林，還有本集中的浩瀚海洋及熱帶環礁，海洋生態的所有生物亦能自體發光照亮夜晚，令人屏息美不勝收，充滿天空與海洋的珍奇異獸，除了神聖的鯨魚般生物突猑，還有兇猛的掠翼魚龍、相仿海豚且愛玩的伊魯，呈現一個驚奇連連並耐人尋味的世界，必須在大銀幕上親自發掘體驗。