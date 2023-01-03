少子化已經嚴重到變國安問題，加上近年疫情、物價飆漲等，讓更多年輕人不敢生小孩，不過彰化縣今年再度拿下「最敢生」稱號，「粗出生率」全台之冠，以虎寶寶來講，全國12.6萬新生兒，彰化就有9201人，粗出生率達0.736％，高於全國平均。

根據統計，全國虎寶寶數創歷年新低，2022年結算到11月，僅有約12.6萬名新生兒，年減9.2％，但彰化縣有9201人，粗出生率0.736％，高於全國的0.544％，有民眾認為，彰化傳統家庭多，長輩也會鼓勵多生育，阿公阿嬤願意照顧，減輕年輕人不少負擔。

攤開往年數據來看，2021年新生兒數有15萬3820人，粗出生率為0.655％，彰化縣有1萬1388人，粗出生率0.903％，是全國最多新生兒縣市，去年1到11月全國出生人數為12萬6808人，粗出生率為0.544％，儘管略降但彰化新生兒仍有9201人，粗出生率0.736％，高於全國。

縣府表示，若加入民政處統計去年12月出生905人，整年就有1萬106名出生人口；是否因為彰化福利好讓彰化人很敢生，對此縣府社會處長王蘭心表示，彰化每胎育兒津貼3萬元，加上各鄉鎮市的額外加碼，以員林市來講，最高每胎可以領到3.8萬元。

有趣的是，過去台灣出生高峰總是在龍年、低坡都在虎年，像是1986虎年出生人口30.9萬，19881年龍年有34.2萬，1988年虎年僅有27.1萬；不過，趕在年末生下虎寶寶的李小姐表示，應該只是剛好，每個人計畫不同，沒有特別想要什麼生肖，健康長大就好。