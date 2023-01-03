台中市政府運動局與中華民國棒球協會今、明兩天於台灣大道市政大樓中央川堂共同辦理「112年全國五人制棒球錦標賽(U18)」，並遴選出中華隊，參加2月7至12日於馬來西亞吉隆坡舉行的「2023年第1屆亞洲盃五人制棒球錦標賽(U18)」。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕力推台中棒球運動，此次爭取亞洲盃五人制棒球全國選拔賽在台中舉行，期盼透過運動扎根培育優秀棒球人才。

李昱叡指出，五人制棒球(Baseball 5)為國際新興熱門運動，有別於棒球的規範較不受場地與裝備的限制，世界棒壘球總會（WBSC）自2017年起將五人制棒球列為正式賽事，已被列為2026年塞內加爾青年奧運項目，也是今年亞洲室內運動會指定項目，顯見五人制棒球在國際舞台上的重要性與日俱增，此次選拔賽在市府廣場舉行，運動局透過積極推廣讓棒球運動更為普及。

李昱叡說明，台中棒球運動風氣興盛，有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，也同步發展相關棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球，另有迷你、社區、學生、身障、女子棒球等；為推廣五人制棒球運動，除舉辦研習會，也持續辦理推廣活動與賽事，期盼帶動基層與社區運動風氣。

中華民國棒球協會表示，2022五人制棒球公開組亞洲盃、世界盃陸續舉辦，台灣分別拿下亞洲盃冠軍及世界盃季軍的好成績，並由郭勇志與張俊翔兩位教練帶領榮登世界舞台，而這兩日賽事將遴選出代表我國出戰的U18國手們，期盼再次爭取佳績，市府未來將與相關單位合作，培養台中在地五人制棒球教練、裁判及選手。