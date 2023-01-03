無論是頭痛、發燒、關節疼痛或是女性生理痛，止痛藥成了人們唾手可得的解藥，不過也有不少人擔心服用後會傷害身體健康。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼解析「乙醯胺酚」和「布洛芬」兩大退燒止痛藥的成分，以及正確的用藥方式，以免服用過量。

蔡明劼在臉書粉專發文指出，常用的止痛藥有兩種，一種是家喻戶曉的「普拿疼」，成分是乙醯胺酚（acetaminophen），不過普拿疼其實是產品名稱，台灣應該有超過十家廠商製作乙醯胺酚產品，例如力停疼、斯斯止痛錠等，藥效其實都差不多，之所以會被統稱為普拿疼，只是因為它的名氣比較響亮。

另外一個大宗是布洛芬（ibuprofen），比較常見的產品是小兒退燒藥水「依普芬」、以及許多人去日本必買的「EVE」，同樣都能退燒止痛，但布洛芬還多了消炎的作用，對於關節炎、筋膜炎的效果更強，因為它可以撲滅發炎的根源，而不是只降低痛感而已。

蔡明劼強調，過量服用乙醯胺酚會有傷肝的副作用，但也不用過度緊張，一天的建議劑量是不可服用超過8顆（每顆500mg），並不是吃1顆就會傷肝。不過若是一天需要吃到超過8顆乙醯胺酚，建議直接就醫尋找疼痛原因，而不是亂吃成藥。

至於布洛芬的副作用則要小心傷胃又會傷腎，不過也不是吃1顆就會敗腎或胃潰瘍，每個人的情況不同。蔡明劼提醒，有胃潰瘍病史、三高或是慢性腎病的患者應避免服用，以免本來就不穩定的腎功能雪上加霜。

最後，蔡明劼表示，整體而言，乙醯胺酚是藥性溫和、效果不錯的常備藥品，至於布洛芬以及跟它同類的消炎止痛藥（NSAID）則建議視疼痛原因再決定是否使用，如果有用藥問題也可跟自己的主治醫師討論。