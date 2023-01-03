因應年前勞工轉職準備，雲林縣虎尾就業中心推出5場徵才活動。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

國內疫情趨緩，就業市場也逐漸回溫，不少想換工作的勞工在過年前展開轉職準備，雲林縣虎尾就業中心3日表示因應民眾求職、轉職需求，本月5日起陸續在就業服務中心舉辦5場徵才活動，採「單一企業徵才」方式，共釋出近100個職缺，日後還會推出「揪團面試」，帶著求職者直接到公司面試。

虎尾就業中心5日起陸續舉辦5場徵才活動，包括1月5日元進莊食品公司、1月6日立瑞畜產公司、1月10日利勤實業公司、1月12日大勝飼料公司、1月16日春豐豆類食品公司等5家企業開出新年徵才第1炮，工作區域遍及元長、斗南、土庫、水林、斗六等鄉鎮市。

就業中心主任張春美表示，因應疫情趨緩，此次年前轉職徵才活動將採「單一企業徵才」形式進行，日後也會陸續推出「揪團面試」場次，供求職、轉職民眾找到滿意的工作，最高薪資有45K以上。另外，食品工廠因應年節大量訂單湧現，也釋出寒假工讀與兼職職缺，歡迎學子把握工讀賺紅包機會。

就業中心說，一般勞工都會在領完年終才離職，有些人會在過年前就開始找工作，以利離職後可以「無縫接軌」馬上上班，避免失業期過長產生各種問題，因此過年前會湧現一波求職潮，過年後也有一波，希望藉由各種徵才活動，幫助勞工找到心目中最理想的工作。

求職勞工透露，換工作的原因包括工作是1年1聘，或是想轉換跑道，這幾年物價不斷飆漲，薪水太低實在難以生活，大家都想找個薪水高的工作，但好的職缺有限，只能多去應徵面試，「努力不一定能找到好工作，但不努力一定沒有好機會」。