每個人都希望擁有一個疼愛自己的另一半，處處為對方著想，幫你打理好一切，甚至把你呵護得無微不至，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖虎、生肖羊時常把另一半寵上天，並且會把自己的溫暖體貼都獻給對方。

▍生肖鼠：兌現承諾

生肖鼠天生頭腦靈光、精明能幹，清楚知道對另一半好，就是對家庭好，也對自己的前程好，另一半開心，他們就能擁有輕鬆愉悅的生活，所以對待感情，生肖鼠總是貼心周到，很努力去兌現愛的承諾，實現全家人的幸福。

▍生肖虎：給安全感

生肖虎對一個人動心時會毫不掩飾表現出來，恨不得讓所有人都知道，能為另一半擋下生活中的一切紛擾。不過，他們既然有著總裁般的霸氣，也同時有著總裁般的控制慾，老是想掌控另一半做出的決定；一旦不愛了，也會特別狠心，是愛恨分明的生肖之一。

▍生肖羊：溫柔尊重

生肖羊對待另一半的態度有兩大特色，一面是青春熱血的熱情與勇敢，一面是成熟克制的體貼與風度，這也代表他能無時無刻討另一半歡心，他們普遍安全感不足，對感情的需求強烈，害怕失去對方，因此不斷用付出去換取對方的愛，甚至會委曲求全，只求另一半能懂他們的用心。