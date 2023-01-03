旅美棒球好手張育成婉拒參加經典賽一事受到討論，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌3日與張育成在台中會面，親自邀請張育成為國家隊效力，雙方深談後，張育成答應假如入選中華隊，一定義不容辭，對此教育部體育署競技組組長藍坤田表示，依照國家體育法，被列管球員就有義務配合徵召，假設選手最後沒有在大名單，也不存在婉拒徵召的爭議。

藍坤田表示，以張育成的例子來看，依國民體育法規定就要報到參加集訓及參賽，如果1月28日公布的最終35人名單張育成入選，他婉拒徵召的話，就會受到兩種懲戒，第一是張育成服完12天補充兵的話，體育署會發文給國防部，以臨時召集入營方式，請受列管補足常備兵役役期不足，大約是112天扣掉12天補充兵為100天，第二種則是假如沒服完12天補充兵役，體育署就會開會廢除其補充兵役身份，並發函兵役單位重新徵召服常備兵役。

藍坤田補充，目前棒球項目有20位選手列管，他們有義務配合徵召，其中6位旅外好手、14位在國訓中心，只要受列管就有徵召義務，過去也鮮少列管補充兵的選手不依規定接受徵召。

張育成是2019年亞錦賽國手，當時中華隊奪得冠軍，張育成也取得補充役資格，並已服完12天兵役。依規定，補充役在服完12天兵役後，仍需「列管5年」，由於棒球尚未公佈經典賽最終球員名單，假如張育成在35人名單內，就有義務接受徵召，沒有的話就沒有婉拒徵召的爭議。