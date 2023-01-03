台灣機車市場去年12月銷售7萬1220台，年減29.63%、月增9.18%。去年銷售73萬4026台，年減9.29%。三陽去年12月銷量已連8個月機車市場單月銷售冠軍，市占達38.2%，全年銷量25萬5435台，市占逼近35%，從光陽手上奪得機車一哥名號。

三陽(SYM)去年12月銷售2萬7201台，年減6.72%、月增9.93%，奪下單月台灣銷售機車冠軍，更是去年5月以來連8個月機車市場單月銷售冠軍，市占達38.2%，相較去年同期的28.8%比重成長9.4個百分點；去年全年25萬5435台，年增3萬4603台或15.66%，市占也從27.3%升至34.8%，年增7.5個百分點，更成功奪得年度銷售冠軍。

光陽(KYMCO)去年12月銷售1萬9784台，年減3.66%、月增16.00%，市占達27.8%，年減3.1個百分點、月增1.7個百分點；去年全年20萬779台，年減4萬5091台或18.33%，市占也從27.4%降至30.4%，年減3個百分點，仍拿下年度銷售亞軍。

山葉(YAMAHA)去年12月銷售1萬2185台，年減42.89%、月增8.09%，市占達17.1%，年減4.4個百分點、月減0.4個百分點；去年全年14萬1433台，年減5萬647台或26.36%，市占也從23.7%降至19.3%，年減4.5個百分點。

睿能(Gogoro)去年12月銷售6167台，年減41.54%、月增3.94%，市占達8.7%，年減1.8個百分點、月減0.4個百分點；去年全年6萬4663台，年減9270台或12.53%，而市占也從8.8%升至9.1%，年增0.3個百分點。

摩特動力(PGO Scooters)去年12月銷售1313台，年減32.28%、月增2.25%，市占達1.8%，年減0.1個百分點、月減0.2個百分點；去年全年1萬7846台，年增106台或0.59%，不過市占從2.4%降至2.2%，年減0.2個百分點。