農曆新年將屆，嘉義縣政府力推嘉義優鮮美味上桌，與國際連鎖飯店長榮文苑主廚邱有彬和「台菜小天王」主廚溫國智合作，把優鮮食材入菜，另包括春一枝、十四甲菜頭粿、林聰明沙鍋魚頭、樂檸漢堡等知名品牌業者皆響應使用在地原物料，嘉義縣長翁章梁說，嘉義優鮮產品都是經過審查、核發認證，可溯源、追蹤履歷，歡迎消費者支持、採購。

春一枝、十四甲菜頭粿、林聰明沙鍋魚頭、樂檸漢堡等知名品牌業者皆響應使用在地原物料。（呂妍庭攝）

農曆新年即將到來，家家戶戶開始張羅年菜及伴手禮，嘉縣農產品牌「嘉義優鮮」累計認證通過138家業者、406項商品，縣府媒合業者與各大通路合作，推出多樣化新春伴手禮盒，今天更以跨域主廚聯盟方式呈現，將嘉義農特產美味入菜，另長榮文苑飯店推出嘉義優鮮麻油松坂黑豚油飯、參茸枸杞優鮮醉鮮蝦、溫國智主廚親製的松露鰻魚珍珠糕等，供消費者訂購。

農曆新年將屆，嘉義縣政府力推嘉義優鮮美味上桌，今以跨域主廚聯盟方式呈現，將嘉義農特產美味入菜。（呂妍庭攝）

翁章梁說，嘉義縣以小農經濟為主，小農直接面對消費者、做行銷難度相當高，由縣府負責推動行銷、擬定戰略方向，有助提高業者的知名度，這4年來，縣府合作許多不同的通路，讓嘉義縣優秀的產品接觸不同的消費者，以嘉義優鮮品牌對外展現，提醒業者共享品牌，也要維護品牌。

農曆新年將屆，嘉義縣政府力推嘉義優鮮美味上桌，今以跨域主廚聯盟方式呈現，將嘉義農特產美味入菜。（呂妍庭攝）

翁章梁說，年節好禮首選非嘉義優鮮莫屬，嘉義優鮮產品由縣府針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等面向進行審查，通過的品項皆有專屬編號與貼紙，消費者可以從商品的溯源QR-Code追蹤履歷，讓全國消費者都可以安心買到優質產品，除了網購管道，接下來也會推出年貨大街，鼓勵消費者動動手指或親自來嘉義採買。

農糧署南區分署長羅正宗指出，嘉義高山產茶、咖啡，丘陵地有鳳梨、酪梨，平地盛產木瓜、小番茄、洋香瓜，另外嘉義養殖漁業、畜牧業也很發達，伴手禮多樣性，符合過年時消費者採購的需求，尤其嘉義縣很多產品都有產銷履歷，值得消費者購買。

縣府農業處說，民眾可在電商平台包括全家好生凍、ETMall東森購物網、台灣好農、PCHOME，國道休息站如西螺及古坑服務區、古坑綠隧驛站、台東大武之心南迴驛站、連鎖通路包括康是美、誠品知味、全聯福利中心，以及在地據點中埔農會穰穰直賣所、嘉義長榮文苑酒店選購，多樣通路讓消費者自由選擇。