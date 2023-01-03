串流平台原創日劇《First Love 初戀》熱播之後，掀起一股懷舊的純愛風潮。劇情講述一段橫跨20年的愛情故事，女主角滿島光整部戲幾乎都以「素顏」的狀態入鏡，卻完全看不出歲月痕跡，高挺秀氣的鼻子和深邃五官，被日本媒體封為「素肌美人」。而這股「素顏」風潮反而讓整形診所忙翻天，由於今年年假時間長，許多人都趕在這段時間「進廠維修」，尤其鼻子整形特別多，因為精致的五官的確可以讓人在素顏的情況下展現女神風采。

《First Love 初戀》劇中穿插宇多田光的經典神曲，勾起觀眾滿滿的回憶殺，被封為「2022年底現象級神劇」。女主角今年37歲的滿島光這次因為劇情所需，整部戲幾乎都以「素顏」的狀態入鏡，但卻絲毫看不出年齡的痕跡，反而以清透亮麗的膚質帶來滿滿初戀青春氣息，被形容是具有「特殊的寶藏氣質」而讓人印象深刻。男主角佐藤健最近則是傳出和同樣有女神級地位的綾瀨遙可能閃婚的消息。這部劇戲裡戲外都充滿了甜美的粉紅泡泡，也讓不少粉絲決定心動不如趕快行動，趕緊把自己的狀態整理好，等待自己的初戀情人出現。

既然「素顏」變成一種趨勢，如何在素顏的狀態下讓五官顯得更立體？許多民眾會想利用年節假期「進廠維修」，打造開運面相迎接新的一年，其中就屬整鼻手術最夯，因為鼻子位於臉部的正中央，是臉部特徵中最突出的部分，面相學中鼻子又稱作「面王」，可以說是整體五官的決勝點。隨著整形風氣的普遍，許多民眾不再避諱分享自己的整形經驗，但如何能夠讓自己擁有一個適合自己的鼻型呢？台灣整鼻權威法喬醫美診所院長邱浚彥表示，市面上隆鼻植入物有許多種類，目前常見的隆鼻植入物有矽膠、人工植入物、自體跟異體肋骨、鼻中膈軟骨等，安全性跟風險都不同，他建議想要隆鼻重建，以自體肋骨隆鼻是目前最熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，符合五官比例，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條，且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，不要過度清潔鼻孔，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

年底整形潮大增，邱浚彥建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常。(戴志揚翻攝)

此外，如果只是對現在的鼻型不滿意，想要讓鼻型更好看，邱浚彥建議，也可以使用其他植入物去微調即可，例如，假設病患只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去調整，一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的方面去塑型。

邱浚彥提醒，因每個人體質不同，專業的醫師都會為患者評估，適合施作哪種手術，挑選有經驗、口碑良好的醫師很重要，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。