迎接2023年，股民準備賺年終了！國泰投信3日指出，旗下多檔ETF即將配息，其中由國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰投資級公司債ETF（00725B）以及國泰台灣5G+ ETF（00881）組成「息收聯盟」，也將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額，1月3日已進行第一階段公告，投資人可上國泰投信官網查詢。

據集中保管結算所資料顯示，截至2022年12月30日止，國泰股利精選30 ETF（00701）受益人數為65,514人；國泰台灣5G+ ETF（00881）受益人數為370,989人；國泰投資級公司債ETF（00725B）受益人數2,237人，預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。

國泰投信指出，本次的「息收聯盟」中，國泰投資級公司債ETF（00725B）追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（大陸除外）指數，成分債券選取標準，僅選擇票息在4.5％以上的債券，排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，鎖定信用評等BBB層級的投資等級債，截至2022年12月27日，其持有至到期的指數殖利率為6.07％，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧抗震與收益，且季配息機制適合有現金流需求的投資人。

國泰股利精選30 ETF（00701）追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股，並依市值進行加權，故著重於持股穩定性，是偏向價值型的投資組合，持股配置於電傳金產業，更易受惠到產業輪動，產業占比分別為：金融32％、電子30％、傳產22％、電信14％。

目前金融股布局主要聚焦在銀行股，避開以壽險業為主的金控，且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多，更適合現階段金融存股方向，加上傳產與電信類股具防禦特質，能夠提供下檔支撐。此外，00701成分股中鴻海占比約18％，未來隨經濟落底後再反彈時，電動車產業亦將再成為投資焦點，增添成長動能。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，根據投信投顧公會資料，截至11月底，以原型股票ETF與原型債券ETF為例，近一年受益人數分別成長74％與115％，顯見「存股、存債」的領息風潮盛行，有越來越多的投資人逢低進場，將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。

國泰投信提醒，惟對於債券ETF商品而言，債券指數持有至到期收益率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網關注實際配息資訊。此外，在買進債券ETF前，也宜留意折溢價情況，若溢價情況較大，代表要付出較高的買進成本，可能因此吃掉未來預期可獲得的債券收益率，不可不慎，折溢價相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。