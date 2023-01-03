2023年首個交易日，港股3日早盤開低210點，早盤一度下挫最多477點，最低來到19,303點，之後止跌回升。恒指3日終場收漲363.88點，報20,145.29點，漲幅1.84％，再度站上2萬點大關。

個股表現方面，阿里巴巴升2％，騰訊升1％，美團逆市偏軟跌近0.1％。

中資電訊股方面，中國聯通升逾8％，中電信升近4％，中移動升近2％。

博弈股表現搶眼，金沙升逾6％，銀娛升逾4％。

竹市薪資漲幅 稱冠全台 近三年成長17.4％
恒指大漲重回2萬點 午盤收漲1.31％
滬指震盪回升 午盤收漲0.56％
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