2023年首個交易日，港股3日早盤開低210點，早盤一度下挫最多477點，最低來到19,303點，之後止跌回升。恒指3日終場收漲363.88點，報20,145.29點，漲幅1.84％，再度站上2萬點大關。
個股表現方面，阿里巴巴升2％，騰訊升1％，美團逆市偏軟跌近0.1％。
中資電訊股方面，中國聯通升逾8％，中電信升近4％，中移動升近2％。
博弈股表現搶眼，金沙升逾6％，銀娛升逾4％。
2023年首個交易日，港股3日早盤開低210點，早盤一度下挫最多477點，最低來到19,303點，之後止跌回升。恒指3日終場收漲363.88點，報20,145.29點，漲幅1.84％，再度站上2萬點大關。
個股表現方面，阿里巴巴升2％，騰訊升1％，美團逆市偏軟跌近0.1％。
中資電訊股方面，中國聯通升逾8％，中電信升近4％，中移動升近2％。
博弈股表現搶眼，金沙升逾6％，銀娛升逾4％。
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