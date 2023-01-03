烏克蘭軍人在聖誕節期間，將M142 HIMARS「海馬斯」多管火箭車，加裝了聖誕燈飾，扮成聖誕雪橇，士兵則自己戴起聖誕帽，要為俄軍送禮。據說俄軍在這陣子對烏克蘭的攻擊，稱為「給烏克蘭送禮」，顯然烏克蘭「禮尚往來」，用海馬斯火箭來回禮。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯佔領區的頓內次克，在昨天發生一起彈藥庫爆炸事件，造成幾十名俄軍士兵死亡(俄方說法是66人，有些烏克蘭報導認為超過400人方)，據說就是這輛改裝成聖誕老人雪橇的海馬斯所獲得的戰果。

烏克蘭在去年7月起，從美國陸續接收了十套多管火箭系統，包括M270與M142，其中彈藥數較少，卻機動力更強的M142海馬斯戰果最顯著，是烏克蘭在8月底創下哈爾科夫大捷的戰略武器。

It appears a Ukrainian crew actually did deck out one of their HIMARS launchers with Christmas lights to send some New Year’s “gifts” to fascist Russia’s invasion forces. https://t.co/JHUC1Id2RA pic.twitter.com/ue83BjanpV — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 1, 2023

烏軍利用海馬斯的精準射擊與高度機動化，快速的摧毀俄羅斯彈藥庫和指揮中心，甚至擊傷刻赤大橋，使俄軍前線軍力大為削弱，打亂了俄軍的作戰部署，烏軍就趁著俄軍調動部隊的脆弱時機，對哈爾科夫發起閃擊戰，一舉收復了伊久姆、萊曼等重鎮，自此哈爾科夫州與蘇梅州全境都無俄軍據點。

與此同時，俄羅斯的飛彈伊朗沙希德無人機，在跨年夜到元旦期間，向烏克蘭全境持續投下漫天的彈雨，基輔市內發生8次模爆炸，造成至少2人死亡28 人受傷。