朱宗慶表示，從收到林懷民簡訊的那一天起就很期待，他和團員戰戰兢兢地練習。（鄧博仁攝）

雲門舞集創辦人林懷民表示，《薪傳》的重現，不只是台灣表演藝術的累積，也是台灣社會的累積。（鄧博仁攝）

為了擔任《薪傳》裡的打擊樂演奏，6年沒正式上台演出的朱宗慶（左），除了練習還調整體能，希望以最好狀態呈現給觀眾。（鄧博仁攝）

雲門舞集創辦人林懷民代表作《薪傳》，睽違20年將於4月下旬重現，全台巡演。林懷民特別邀請1985年參與演出的擊樂家朱宗慶，在部分場次擔任演奏。朱宗慶表示，這個作品具有鼓舞人心的力量，上周他的樂團在八里倉庫遇上大火，現在必須災後重整，當他拿起鼓棒演奏時，「就好像作品裡的先民渡黑水溝一樣，面對困難，勇往直前。」

林懷民表示，1985年的「宗慶」，是個帥氣小夥子，年輕有為，38年過去，兩個團隊都在各自的領域上有所成長，「這次再合作，說明了一代代累積的重要，而且我們都還在。宗慶作為一個人，他的成熟和穩重，是時間的累積。」

說起這次的合作，是始於去年的一封手機簡訊，林懷民詢問：「宗慶，明年雲門50，想演薪傳，四＋五月，你來打鼓嗎？」約一小時後，朱宗慶回訊：「親愛的林老師，收到您的訊息，我想，很期待！」

朱宗慶表示，從收到簡訊的那一天起，就很期待，「我和團員們一起練習，就像小孩子一樣興奮，也很戰戰兢兢，想把事情做好。」為此，已6年沒正式上台演出的朱宗慶，也開始調整身體，為演出保持良好狀態。

朱宗慶和林懷民兩人緣分深厚，除了1985年他開始參與《薪傳》在台灣和美國的巡迴演出，兩人早在1982年就相識，當時國立藝術學院（現北藝大）舞蹈系創系時，時任創系主任的林懷民，邀請朱宗慶教授音樂相關課程，1985年之後，朱宗慶也經常隨雲門巡演。

《薪傳》全長90分鐘，打擊樂演奏共有40分鐘，包括〈唐山〉、〈拓荒〉，以及最後的〈節慶〉段落。林懷民表示，舞者和打擊樂演奏配合得很緊密，「他們的呼吸必須在一起。如果是放預錄的音樂，舞者只要記得音樂內容就可以了，但現場演奏音樂非常活，和舞者之間也有所對話。」

關於上週火災，林懷民也為朱宗慶加油打氣，他表示，雲門也曾經歷大火，「火很無情，但沒有人能給我們一個偉大的太平盛世，只要不哀聲嘆氣，走出去會變更強。」