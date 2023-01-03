內政部代理部長花敬群為體恤警察同仁辛勞，於1月3日14時30分偕同內政部警政署署長黃明昭及臺北市政府警察局局長楊源明，蒞臨臺北市政府警察局大安分局，慰勉執行112年加強重要節日安全維護工作之警察同仁及協勤民力。
花敬群表示，春節連續假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，警察同仁堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安及交通，讓民眾歡度一個安全、平安、順遂的春節。花敬群在現場除致贈團體獎勵金及慰勞金外，並與在場人員握手致意與合影留念，也特別叮嚀警察同仁在工作之餘，注意身體保暖及執勤安全，適時返鄉與家人團聚。
112年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，重點在加強執行清樓專案，以防制人口拘禁案件，深入社區發掘毒品犯罪，及查尋易受害失蹤人口、維護金融機構安全，另針對各地易壅塞路段、觀光景點、車站等，加強執行交通疏導管制，讓出遊民眾能夠快快樂樂出門、平平安安回家。
大安分局對於各項工作均全力以赴，在111年計查獲詐欺集團計35團、284人、車手322人、取簿手32人，在「國人赴境外遭拘禁」及「人頭帳戶當事人遭拘禁」部分，查獲以葉姓犯嫌為首等11人的詐欺集團，清查遭騙前往柬埔寨之國人共計6名，及以求職等方式誘騙國人應徵再將其拘禁於國內旅館，並強押被害人從事詐欺犯罪犯嫌12人，攔阻民眾被害成效共計175件，成功攔阻金額達新臺幣1億4,000萬餘元，另查獲各級毒品移送法辦案件438件474人、第三、四級毒品裁罰案329件328人，合計767件802人、起獲各級毒品4萬697公克，深獲花敬群肯定。
大安分局長范織坤表示，本項工作除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等協勤民力共同參與執行，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，讓市民放心、安心過好年。
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