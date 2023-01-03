內政部代理部長花敬群為體恤警察同仁辛勞，於1月3日14時30分偕同內政部警政署署長黃明昭及臺北市政府警察局局長楊源明，蒞臨臺北市政府警察局大安分局，慰勉執行112年加強重要節日安全維護工作之警察同仁及協勤民力。

內政部代理部長花敬群與警政署黃署長明昭及臺北市政府警察局楊局長源明，蒞臨臺北市政府警察局大安分局，慰勉警察同仁。(戴志揚翻攝)

花敬群表示，春節連續假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，警察同仁堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安及交通，讓民眾歡度一個安全、平安、順遂的春節。花敬群在現場除致贈團體獎勵金及慰勞金外，並與在場人員握手致意與合影留念，也特別叮嚀警察同仁在工作之餘，注意身體保暖及執勤安全，適時返鄉與家人團聚。

112年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，重點在加強執行清樓專案，以防制人口拘禁案件，深入社區發掘毒品犯罪，及查尋易受害失蹤人口、維護金融機構安全，另針對各地易壅塞路段、觀光景點、車站等，加強執行交通疏導管制，讓出遊民眾能夠快快樂樂出門、平平安安回家。

大安分局對於各項工作均全力以赴，在111年計查獲詐欺集團計35團、284人、車手322人、取簿手32人，在「國人赴境外遭拘禁」及「人頭帳戶當事人遭拘禁」部分，查獲以葉姓犯嫌為首等11人的詐欺集團，清查遭騙前往柬埔寨之國人共計6名，及以求職等方式誘騙國人應徵再將其拘禁於國內旅館，並強押被害人從事詐欺犯罪犯嫌12人，攔阻民眾被害成效共計175件，成功攔阻金額達新臺幣1億4,000萬餘元，另查獲各級毒品移送法辦案件438件474人、第三、四級毒品裁罰案329件328人，合計767件802人、起獲各級毒品4萬697公克，深獲花敬群肯定。

大安分局長范織坤表示，本項工作除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等協勤民力共同參與執行，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，讓市民放心、安心過好年。