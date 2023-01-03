珍妮佛羅培茲暌違10年再演出動作片，使出渾身解數。（車庫娛樂提供）

由「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與《變形金剛系列》喬許杜哈莫（Josh Duhamel）主演、《歌喉讚》導演傑森摩爾（Jason Moore）執導的《劫婚大作戰》（Shotgun Wedding），耗資20億台幣打造，故事描述一對新婚夫妻即將在小島舉行豪華婚禮，這時突然冒出一群歹徒劫持了雙方親友，2人因此面臨生命和感情的雙重考驗。

現年53歲的珍妮佛羅培茲保養得宜，體能方面也不輸年輕女星。在片中她不只要和喬許哈奈特演出火辣床戲，動作戲更是毫不馬虎，戲外，她的感情世界也高潮迭起，《劫婚大作戰》在前年4月殺青，5月珍妮佛羅培茲就被拍到與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）約會，7月就公開戀情，並於去年結婚修成正果。而距離她上一次演出動作片，已經是10年前的《偷天派克》了，這次她使出渾身解數，定型液、假髮、高跟鞋，手邊的任何東西都可以拿起來當武器。

該片故事靈感源自於製片亞歷山大楊（Alexander Young）的親身經驗，數年前，他前往熱帶地區參加小島婚禮，「環顧四周，我開始思考：『這裡是絕佳的拍片場景，但是你該如何把它變成一部電影呢？』」亞歷山大楊說：「《終極警探》是我這輩子最喜歡的電影之一，這激發了我的靈感：『你能在小島婚禮會場上演《終極警探》嗎？』」

導演則表示，婚禮是件讓人壓力很大的事情，「這通常都跟各種安排有關，插花、音樂、誰該坐在誰旁邊……這些決定有時會讓人不知所措，你可能會迷失自我。也發生在片中這對夫妻身上，而《劫婚大作戰》就是要把這些（外在因素）都去除。」珍妮佛羅培茲也說：「我就是喜歡這個劇本。湯姆和黛西來來回回的鬥嘴充滿機智又寫實。對於能夠拍一部愛情動作喜劇感到相當興奮，是我以前從未做過的事。」

《劫婚大作戰》故事描述黛西（珍妮佛羅培茲飾）和湯姆（喬許杜哈莫飾）將在小島上舉行豪華婚禮，雙方皆有大批親友前來祝賀，但他們在彼此身上其實已經找不到熱情。這時，一幫神祕歹徒突然現身婚禮現場，劫持了所有賓客。為了拯救親友，黛西和湯姆合力與歹徒展開火拼，過程中，他們漸漸找回當初相愛的理由，將於本周五（6日）全台上映。