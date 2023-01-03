台灣證券交易所「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。112年1月份推出圖文並茂的第一上市和第二上市差異，以及內線交易重大消息認定說明。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增第一上市和第二上市的差異說明。依外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定，第一上市是指股票未在海外證券市場掛牌交易的外國發行人，就所發行的股票首次經證交所同意上市買賣；而第二上市是指外國發行人所發行之股票或表彰股票之有價證券已在經核定海外證券市場掛牌交易，又在證交所實施第二掛牌，現行臺灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt，簡稱TDR）就是第二上市。

「地雷區」單元，本期新推出防制內線交易重大消息認定說明。證交所指出，對「股票價格」或「正當投資人的投資決定」有重大影響，即符合證交法第157條之1所定之構成內線交易的重大消息，提醒投資大眾，了解法規才能避免觸法構成內線交易。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校前進東海大學辦理校園金融教育實體講座，第一手的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。