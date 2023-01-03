國2甲線優先段「大園交流道至台15線」共1.64公里已完工，目前暫時封閉，待9日舉行通車典禮。（蔡依珍攝）

國2甲線優先段「大園交流道至台15線」共1.64公里已完工，目前暫時封閉，待9日舉行通車典禮。（蔡依珍攝）

國道2號延伸台61線的國2甲工程，因居民抗爭延宕多年，部分已施作好路段橋面未能持續興建，在大園交流道形成「天空斷橋」，經桃市府與交通部協商，分兩階段施工，優先段「大園交流道至台15線」共1.64公里因進度超前，將搶在農曆春節前，於9日通車。

交通部為改善大園區中正東路、民生路、國際路的交通壅塞狀況，15年前規畫「國2甲線」工程，從大園交流道延伸至台61線，卻因涉及生態保育議題於2011年停工，已蓋一段的高架道路無處串連，在大園交流道形成「天空斷橋」的獨特景象。

在中央地方協商下，分2階段施工，前段不用環評的「大園交流道至台15線」，2015年經行政院核定，東起國道2號大園交流道往西銜接至台15線，主線全長約1.64公里，2018年動工採高架橋方式興建，並設置台15線交流道及機場進出匝道，總經費46.07億元。

因牽涉航空城計畫，第一工區以協議價購及公地撥用方式取得土地，第二工區則搭配航空城計畫採區段徵收，因工程推進順利，超前逾5％，原訂今年4、5月才能通車，將提前在下周一舉行通車典禮，改善大園地區交通壅塞問題。

至於第2階段「台15線延伸至台61線」，因路廊鄰近水鳥聚集區、許厝港濕地，高公局2020年4月重啟可行性研究，2021年8月獲國發會同意，去年1月獲行政院核定，全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支付，預計2029年完工通車。