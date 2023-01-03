經濟部為鼓勵依法設立登記的法人、醫療機構、機關及學校，辦理節能績效保證專案，依據所提出的申請項目及改善計畫，提供20％至40％示範經費補助，每案補助以500萬元上限，如整合自身及所轄累積契約用電容量達500kW以上績效保證計畫，補助以1500萬元為上限。

屏東縣政府表示，專案推動至今，全台已輔導建置320個節能示範場域，協助企業累積節電共約2.73億度電，節省電費約8.95億元。

屏東縣長周春米指出，國發會於今年3月公布淨零路徑圖及策略規畫，2050淨零碳排已成為能源轉型的新趨勢，節能更是十二項關鍵戰略其中之一；今年7月有能源技術服務業廠商在屏東縣共同成立節能減碳產業聯盟，進駐於屏東科技產業園區。

期盼未來能透過專業及科技力量，讓企業在節能上有更智慧的作法，共同為2050淨零轉型盡一分心力，藉此帶動能源技術服務業發展，同時提升整體能源使用效率。

屏縣府城鄉發展處長李怡德指出，經濟部每年皆積極推行節能績效保證專案示範推廣補助計畫，縣府於2018年住商節電行動計畫開始，每年皆至轄內非生產性質能源大用戶進行拜訪，了解相關節能改善計畫，並推廣節能績效保證專案。

今年縣市節電夥伴計畫也將針對屏東縣能源技術服務推動現狀進行調查，盼能建立在地 ESCO標準流程，做為未來全縣推動相關策略參考。