台灣男星蕭敬騰近年在成都長居、擴展副業，2023跨年表演也獻給東方衛視、央視主頻以及CCTV3，已將演藝重心轉往當地。蕭敬騰昨（2日）貼出搭私人飛機的照片，好友留言：「歡迎回家」，蕭敬騰用3顆愛心回覆。

蕭敬騰昨（2日）在IG上傳自己乘坐私人飛機的影像，簡短地寫下：「飛」。照片中他戴著黑色毛帽，身穿駝色外套和運動褲，坐在位置上滑手機，看起來十分愜意，另一段短片則是從機窗外的藍天白雲。

此則貼文短短一天就有破3萬個讚，星友陳昊森、邱勝翊（王子）、911春風留言祝他新年快樂，林熙蕾、蘇智誠傳了愛心、鼓掌等符號，其中一位好友留言：「歡迎回家！」蕭敬騰回了3顆愛心，表達內心的喜悅。不僅如此，許多網友也很歡迎蕭敬騰回台，熱情地留言：「別理會網酸言論，在台灣還是有很多支持你的歌迷」、「等你回來開演唱會」、「辛苦了！終於可以回家休息，好好陪伴家人，一起過年過春節了！！！」

蕭敬騰去年在春晚活動發表「回家論」，表示大家都被黃河長江滋養，「在台灣的朋友們一定很想念自己的家鄉」，呼籲一定要回來看看，因此收到正負評價，又因沒有響應「愛國貼文」慘被大陸網友出征，但不影響高人氣，蕭敬騰今年跨年受邀出席央視、東方衛視以及CCTV3等晚會。

不過，2023年一到，蕭敬騰就在臉書及微博認錯，要大家原諒他的不完美，並許下願望，希望新的一年會成為更好的人。