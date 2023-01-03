小禎（左）、胡釋安首度挑戰生馬肉。（TVBS提供）

小禎（右）挖保存在雪地裡的蘋果，害得胡釋安滿身雪。（TVBS提供）

小禎與弟弟胡釋安主持TVBS《食尚玩家 魚肉鄉民》，近期飛往「「阿信的故鄉」，正值雪季的日本山形縣，當胡釋安面對各色各樣超過200款的鐵路便當猶豫不決時，小禎笑說：「不要再看價錢了啦！出門前有拿爸爸（胡瓜）的信用卡了！」胡釋安一聽就放心的說：「那沒問題了」，接著開心挑選便當。

小禎透露，胡瓜原本想跟他們一起來日本玩，但她堅持不給跟，卻帶上爸爸的信用卡，採買伴手禮時，看到旁人一箱一箱的在搬運蘋果與農產品，姐弟兩人也一箱一箱挑選非常盡興，小禎表示，「爸爸的卡在人就在！不太需要本尊。」

到了日本居酒屋，小禎特別提到：「在日本就是要吃正統的居酒屋，但吃什麼不重要，酒能喝到飽就好」，2人也挑戰品嚐「生馬肉」，他們描述生馬肉口感非常軟嫩，嚐起來很像黑鮪魚而且沒有腥味，佐上薑末及醬油非常的好吃，是很值得一試的美食。

胡釋安在享用在地特色料理烏龍麵時，一時手滑倒太多醬料，被小禎虧說：「你這樣會要洗腎」，一旁工作人員也尷尬笑著提醒只要滴一點點即可，讓小禎連忙向觀眾道歉，胡釋安與小禎兩人的搞笑插曲層出不窮。

2人為了品嚐美味的雪蘋果，不惜像狗一樣挖雪找東西，原來，他們要體驗的是朝日町最有人氣的雪蘋果，先將蘋果放進雪地中保存，雪藏後的蘋果酸度降低，不僅不會凍傷，甜味還會增加且更柔和。小禎在雪地裡不顧身後有人，立刻像小狗似的瘋狂挖雪，被潑得滿身雪的胡釋安無奈喊：「妳知道我在後面嗎？」畫面相當逗趣，小禎嚐後表示：「蘋果好甜好好吃，甜到就像在超市買到的蘋果汁那樣甜」，2人也因此挖到停不下來。

這次的《食尚玩家 魚肉鄉民》雖然沒有鄉民，卻遇到大雪擾亂了部分行程，讓這趟旅程也意外走出了很多美麗的景點，主持人姊弟倆用幽默又溫馨的互動，在2023新的一年，帶領觀眾揭曉日本山形縣的文化與美食。《食尚玩家》每周一至周五晚間10點在TVBS 42歡樂台、TVBS MOD精采台播出。