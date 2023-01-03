27歲大陸女星吳宣儀曾是韓國女團「宇宙少女」成員，她2018年參加選秀節目《創造101》，憑藉甜美外型和優秀唱跳能力收穫一票粉絲追捧，以第2名的高人氣組成限定女團「火箭少女101」出道，近日吳宣儀在新年第一天發布自拍照與粉絲互動，不料卻被發現有幾張圖片表情並不好看，讓粉絲怒轟工作室沒有審圖。

吳宣儀1月1日在微博發文：「元旦快樂，希望2023能跟我做好朋友對我好一點點就好，送上自拍原圖表真心」，她發了多張自拍圖，圖片沒有經過修圖，將真實狀態都曝光，吳宣儀一身露肩套裝，大波浪捲髮披在身後，散發性感魅力，不過有幾張圖片吳宣儀雙眼無神，且看起來有些暴牙，和漂亮女明星的形象有些不符，讓粉絲氣到開罵：「吳宣儀工作室不審圖的嗎」。

吳宣儀發出的圖片與平日甜美模樣有些落差。（圖／微博）

許多網友紛紛表示：「本人給黑粉送黑圖……」、「審美真的很差，那麼優越的身型，長腿長手，怎麼會這樣」、「我記得她之前牙好多了的啊，怎麼這組圖牙又回去了」、「以前只是牙有點突兀，現在怎麼眼窩也這麼明顯了，顯老顯疲態」、「拍的好老」、「死亡光線+不合適的妝容+蘋果的醜顏相機」、「她真的沒有後悔嗎」、「說實話，這個顏值實在不知道怎麼成明星的，不是貶低就是單純的疑問」，有粉絲拿出路人巧遇拍到的吳宣儀澄清「問題在工作室，吳宣儀是好看的」。