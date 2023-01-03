總統蔡英文在元旦談話指出，超徵稅收的4500億，有部分要拿出來補貼油電價。但國民黨台北市前議員羅智強對此怒批，前總統馬英九卸任前就提醒蔡英文「能源政策是錯誤的」，台灣現在大部分發電都靠天然氣，2022年進口成本高達5800億，發電成本更是破7000億。羅強調，還稅於民中的補貼油電價根本是全民為民進黨錯誤的政策買單。

羅智強提到，2013年，蔡英文的臉書貼文寫道，興建核四竟然可以去火星四趟。然而近期中經院博士陳中舜指出，「受到俄烏戰爭影響，國際天然氣價格飆漲」，台灣的發電極度仰賴天然氣，燃料花費約佔天然氣發電成本的80%，去年的天然氣發電成本超過7000億。羅分析，上火星花費780億，台灣現在一年天然氣的發電成本足足可去火星九趟了！

另羅智強也談到，馬英九卸任1個多月前，就提醒過蔡英文2025非核家園的目標太樂觀，台灣綠能每年的成長非常有限，沒辦法取代可以全天候發電的核能；馬卸任後也多次表示，錯誤的能源政策不僅會造成缺電，更有可能大幅增加發電成本，「核綠並存」、「以核養綠減碳」才是台灣最佳的能源轉型方案，無奈蔡政府都沒有理會。

針對現在的油電雙漲，羅智強怒批，馬英九的苦口婆心全部應驗，2025綠能源占比20%已確定跳票，台電負債逼近2兆元。去年稅收超徵4500億元，各界要求「還稅於民」，但蔡英文說要把超徵的稅收部分用於補貼勞健保及電價補貼，經濟部還敢稱，補貼油電價也是「還稅於民」。他不滿，為什麼全民要為錯誤的政策買單？現在一切都如馬英九說的，蔡英文錯誤的能源政策，就是「做不到，吃不消、受不了」。

羅智強最後呼籲，2024大選將至，每一位有志大位者都應在能源議題上表態，並負責任的告訴民眾「贊不贊成重啟核電」，以及如何提供乾淨、便宜、穩定的能源。