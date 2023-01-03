2022年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、台灣非製造業經理人指數（NMI），分別為43.7，53.3。12月台灣PMI較11月微跌0.2個百分點，為第6個月呈現緊縮，是創編以來最快的緊縮速度；12月台灣NMI則連續2個月擴張，指數續揚1.1個百分點。

中華經濟研究院新任院長葉俊顯，3日首度主持台灣PMI、NMI發布。他表示，製造業現在是在「縮衣節食」，等待天明的來到；NMI八大產業中，以內需為主的產業，則寬心迎接農曆年節的歡樂。

中經院指出，2022年12月台灣PMI的5項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮，反映出製造業持續調節庫存，農曆年前未現明顯拉貨效應，季節調整後之新增訂單指數回跌至39.8，持續緊縮。

中經院助研究員陳馨蕙指出，此次PMI結構中，存貨指數已有往下走，PMI結構上的變化「是比較正面的」，交貨時間也回來些，惟這次在新增訂單變化比較大，傳統旺季的聖誕節沒有出現拉貨，「重要的是，廠商已經過了『很恐慌』的情境，只是還不敢直接認為這是真正的谷底。」

就產業面，2022年12月雖然五大產業回報PMI仍然緊縮，惟化學暨生技醫療產業（48.1），食品暨紡織產業（62.1）皆連續2個月回報PMI擴張。葉俊顯表示，這是受到中國疫情解封影響，對於醫藥需求大增，中國大陸鄰近地區的生技醫療業，包括香港、台灣業者的訂單與供貨轉為暢旺。

台灣NMI部份，2022年12月的4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。中經院指出，八大產業中，六大產業NMI呈現擴張，特別是內需為主的住宿餐飲業，資訊暨通訊傳播業，營造暨不動產業亦呈現54.2，都是迎向傳統旺季的態勢。