國民黨籍新科議員林杏兒因涉違反公職人員選罷法，士林地檢署日前以證人身分，通知林杏兒到案說明訊後請回，另外國民黨士林、北投執行長曾繁川一度遭聲押，法院裁定5萬元交保，而幕後操盤的國民黨中常委蕭景田卻遲遲未到案，經士檢發布通緝，蕭景田今日下午3時主動到案，檢察官當庭逮捕，稍早訊後認定蕭涉嫌違反選罷法，依法向法院聲請羈押。

士林地檢署去年12月29日士林地檢署對蕭景田發布通緝，30日向士林地院民事庭提出「當選無效之訴」，士檢認為，國民黨中常委蕭景田、士林北投區黨部執行長曾繁川，11月中在林杏兒服務處內，交付競選文宣等物品給北投區多名里長，以及6000元、8000元以及1萬元的賄款，涉違反選舉罷免法，對於有投票權之人交付賄賂，影響選舉公平性，同時約談多名里長，訊後均請回。

由於違反選罷法與當選無效之訴可採雙軌進行，刑事部分，蕭景田在發布通緝4日後，本月3日下午主動到案，經檢察官訊問後當庭逮捕蕭景田，蕭現仍在拘留室內等候，檢察官經比對供詞後，訊後向法院聲請羈押。