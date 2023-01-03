為了配合春節10天連續假期，2023年開工的第一個周末就遇上「補班日」，形成休息1天，就要上班5天的情況，一名網友對此相當不滿，認為這種補班補課制度簡直莫名其妙。貼文一出，引發熱烈討論，值得注意的是，為了配合其他連續假期，2月將有兩周要連續工作6天。

「不知道政府到底在想什麼？」原PO在論壇《Dcard》發文抱怨，跨年後第一個周六就要補班補課，質疑台灣補班補課的制度可能是全球首創，痛批：「給人民放連續假期，卻搞得好像借錢還錢似的！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「超爛，最討厭這種補班，又不是大家都週休二日」、「寧願不放連休，也不想一個禮拜只能休一天」、「只休一天接著上五天真的心很累」、「我們公司強制扣特休，我覺得很X！因為我的特休只有6天」、「想放連假的自己用特休就好，這樣移來移去反而複雜」，甚至還有網友反串開酸：「2月那畫面太美我不敢看」。

實際查看人事行政總處公布的民國112年行事曆，會發現2月有兩周皆需連續工作6天，分別為1月30日星期一至至2月4日星期六，以及2月13日星期一至2月18日星期六。其中2月4日補班是配合「初六春節連假」，2月18日補班則是因為228和平紀念日適逢星期二，所以2月27日星期一調整放假，形成4天連續假期。