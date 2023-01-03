高雄低收入戶87歲劉阿嬤現與成年孫子、女一家同住照顧，高雄社會局新興社福中心社工接獲通報後，偕同當地黃里長到家裡訪視。劉阿嬤3日感謝大家對她的關心。

劉阿嬤身體尚屬硬朗，前兩天在家中跌倒，目前雙腳較為無力，已由同住家屬陪同就醫，社工知悉後，已協助連結長期照顧資源，並轉介實物銀行提供物資補給，減輕案家生活負擔。

劉阿嬤表示，孫子一家都有穩定工作收入，社會局每月也有提供生活補助、物資協助，家裡經濟與生活狀況穩定，感謝社工的關懷。

高雄社會局長謝琍琍說，高雄市有18處社會福利服務中心，連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困境的脆弱家庭，提供家庭支持、經濟扶助等服務，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，各社福中心聯絡方式可至社會局網站洽詢，或洽社會福利諮詢專線07-3344885。