台南市警察局祕書室主任莊武能捲入新竹議員恐嚇取財案，2日遭兩大過免職，莊武能日前痛批新竹縣警方像黑衣人，拿槍又不停敲車，才讓他想駕車逃離現場，但橫山分局駁斥，「如果是黑衣人，有必要對空鳴槍、朝輪胎射擊嗎？」分局長郭耀男表示，對莊武能的說法不能諒解。

郭耀男3日受訪時指出，當時橫山分局同仁請他下車接受盤查，身著警察字樣的反光背心，從莊男車前經過，「我們怎麼會是黑衣人？」在喝令莊男下車時，不到1秒期間，他就朝同仁衝撞，如果是黑衣人，有必要對空鳴槍示警、對輪胎射擊嗎？

至於莊男是否沒有時間觀察到橫山分局警方身分？郭耀男表示「他不可能沒有時間」，在莊男前後衝撞的過程，員警都已遠離他的車輛，他有足夠的時間去辨識身分，認為莊男的說詞都不合理。

郭耀男表示，事件發生後，同仁心裡都非常難受，心情大受影響，執行公務被說成是黑衣人，甚至衝撞的行為，大家都非常不諒解、也都不能接受。