受制色料終端需求放緩，永光(1711) 去（2022）年11月營收年減19％，自結營業利益3,204萬元，年增27％，稅前盈餘2,257萬元，年減13％；前11月營收年減1.6％，營業利益3.6億元，年減31％，稅前盈餘4.65億元，年減20％。以54.78億元股本換算，每股稅前盈餘0.84元。

永光產品涵蓋色料、特化、電子材料等領域。因碳粉、電子化學品及醫藥化學品出貨增長支撐，2022年11月營收6.8億元，月增6.92％，年減18.66％；惟通膨、經濟趨緩影響，拖累色料化學品因終端應用成衣隨景氣修正影響，表現低迷干擾，前11月營收82.82億元，年減1.59％。

永光表示，11月碳粉年增41％，醫藥化學品、電子化學品年增25％、9％，惟受到全球經濟趨緩及通膨之影響需求降低及客戶庫存調節所致，色料化學品年減45％，特用化學品年減12％。前11月營收以碳粉年成長24％，表現最佳；其次為電子化學品、特用化學品年增9％、4％，至於醫藥化學品、色料則是年減7％、15％。

強化長期利基，永光電子、特化布局加速推展，聚焦碳化矽（SiC）拋光液布局，已開始供應矽晶圓大廠與大陸企業，隨著各大廠加快布局腳步，出貨蓄勢增溫。

此外，電子化學事業研發方向鎖定化合物半導體，其電動車關鍵黃光製程材料通過IATF 16949驗證，供貨IGBT廠，封測材料PSPI（低溫感光型聚醯亞胺）順利導入到車載供應鏈。