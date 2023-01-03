2022年底房市觀望氣氛濃厚、旺季不旺，在年底新屋潮帶動下，六都12月建物買賣移轉合計2.1萬棟，月增13.2％，不過與房景氣最熱絡的2021年同期相較仍衰退24.2％，尤其南、高二都因台積電效應退卻，各為11年、12年來同期新低，全年度全台交易預估約在32萬棟上下，為近六年來首次衰退。

根據六都地政局統計顯示，六都12月買賣移轉棟數均較11月增加2～21％，與去年同期相較則全面衰退，其中以高雄年減45％，衰退最為明顯。

房仲業指出，12月房市交投並不熱絡，房市已出現近半年降溫，不過不少建商為了節省土增稅，紛紛趕在年底前交屋年底交屋潮挹注下，買賣移轉棟數較11月增加，如新北土城、中和、鶯歌，桃園楊梅、龜山以及台中南屯、南區、太平、清水等，以及台南安平、永康，高雄鳳山、仁武等區域都有不少新屋交屋。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，整體房市因大環境不佳，加上短期內價格飆升速度太快，交易急凍，若扣除新屋交屋因素，實際成屋交易應更為慘淡。

以2022年全年度觀察，六都買賣移轉合計24.4萬棟，年減8.8％，其中僅台中市勉強維持約2％正成長，其餘五都均出現衰退，新北、台南、高雄均出現一成以上衰退，又以高雄年減17％最多。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，2022年自9月以來衰退幅度逐月遞增，全年量縮8.8％，是近六年來首次衰退，同時也是近三年來最低量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從都會區的衰減幅度推估，2022年全台的買賣移轉量應落在31.5～32.5萬棟間，新的一年房市仍需面對經濟展望保守、打炒房政策加壓，以及升息後低利環境不再等挑戰，市場交易難以擴量，2023年全年全台的買賣移轉量有可能回測30萬棟防線。