台股早盤再度陷入萬四關卡保衛戰，受到美股回檔，亞股表現不佳，指數開盤出現整理，最低來到14,001點後，指數再逢低買盤介入下，指數緩步上攻，11點過後，指數由黑翻紅，終場加權指數上漲86點，收在14,224點，成交量為1,493億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全世界今年將面臨比去年更艱苦，全球三分之一的經濟體將陷入衰退，因為美國、歐盟和中國大陸三大經濟體將同步趨緩。

去年10月IMF以俄烏戰爭、通膨壓力及主要央行升息為由，已調降2023年的全球經濟展望，在預估中，有25％的機率，全球國內生產毛額（GDP）成長率將低於2％。

不過，從喬治艾娃的談話看來，IMF在本月於達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）更新全球經濟預測時，預期將勢必會進一步下修展望。

反映在製造業景氣上，歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）終值升至47.8，雖比11月的47.1回升但仍在50以下，中國12月製造業採購經理指數PMI為47.0，降至近三年新低，都反映整體產業整體狀況仍不佳。

台股3日指數高低點差距236點，指數收盤再度回到5日線之上，整體量能未出現明顯回升，顯示近期反彈應該是賣壓的減輕，並非買盤的回溫。

不過，由於量能已經回到5日均量之上，加上5日線將扣抵14,173點，只要指數能守穩在平盤附近，5日均線與均量就有機會再度同步出現止跌翻揚，日KD指標也於低檔出現黃金交叉，KD開口擴大，搭配外資放假結束，量能若能繼續回溫，台股短線有機會迎來跌深反彈行情。