中華開發金控（3）日宣布正式啟動2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）招募，更將開放暑期實習報名，暑期實習期間表現優異者，將獲得YouLead面試機會，未來有機會能「直升」儲備幹部。即日起至3月中，歡迎不限科系與背景的大學及研究所畢業生，透過開發金控YouLead招募網頁投遞履歷，加入亞洲領先金融企業的行列。

開發金控集團旗下擁有壽險、證券、銀行及創投私募等多元金融業務，是培育金融菁英的絕佳職涯起點。開發金控在2021年推出創新儲備幹部計畫YOUth LEADership（YouLead），豐富紮實的培訓規劃獲得廣大迴響。今年提前啟動徵選時程，希望招募更多優秀人才。已歷經半年培訓的開發金控YouLead黃停雲分享：「開發金控的國際化領導團隊，帶來開放多元的嶄新思維，除了致力於數位躍升與國際接軌，更能明顯感受到全集團對於人才培育的重視，更鼓勵員工勇於創新。」

開發金控表示，2023年儲備幹部YouLead計畫預計招募30位新世代人才，因應數位轉型策略與海內外業務需求，招募對象不限科系及背景，歡迎海內外研究所、大學畢業生。除提供極具競爭力的待遇與完整員工福利以外，開發金控更為YouLead打造專屬職涯發展及培訓計畫，在長達18個月的培訓期間，YouLead將經歷不同部門及單位的輪調訓練，向企業高階主管近身學習，並有專屬導師及YouLead學長姊提供專業及職涯輔導，拓展視野更加速成長歷程。

此外，開發金控集團也將啟動暑期實習生計畫，開放大三及研究所碩一在校生報名，暑期實習生除可體驗金融產業實務運作，表現優異者未來還能獲得開發金控YouLead快速通關的面試機會，提早「卡位」爭取加入亞洲領先金融企業的機會。充滿熱情並擁有創業家精神的年輕菁英，可透過開發金控YouLead儲備幹部及暑期實習計畫網頁投遞履歷，開發金控也將於3月舉辦線上徵才說明會，幫助更多有興趣的新世代人才瞭解計畫內容。開發金控「YouLead儲備幹部計畫及暑期實習計畫」網頁：https://www.cdfholding.com/zh-tw/career