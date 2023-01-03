九合一選舉綠營慘敗，黨內出現不少找戰犯聲音，而針對違紀參選部分，民進黨也展開一波黨紀處分，民進黨中評會主委賴瑞隆今(3日)受訪表示，九合一全台有超過70人違紀參選縣市議員、鄉鎮市民代表及里長，中評會決議開除掛他黨參選的10多人，另也決議開除此次正副議長選舉中，未依黨團決議投票且事證明確的南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶等3人，這代表他們未來5年內不得代表民進黨參選。

民進黨中評會今(3日)下午討論處理選舉違紀案，針對直轄市與縣市議會正副議長違紀參選案，賴瑞隆會後說明，全台共有9個案子，其中南投縣議員廖梓佑未遵守黨團決議投給自己、雲林縣議員曾博鴻宣布退黨後投給國民黨、屏東縣議員吳亮慶投給無黨籍又被認定為無效票，由於事證明確，罪行重大，中評會決議開除黨籍，另外6案各自有不同狀況，例如議長票蓋錯投給兩個人、策略性投給他黨者，將進一步調查實際狀況。

至於縣市議員、鄉鎮市民代表、里長等違紀參選情節，賴瑞隆則說，這部分全台有超過70案，有些案件需要進一步調查，中評會先處理掛國民黨、民眾黨、正神明黨等違紀參選案，只要掛其他黨籍參選，一律開除黨籍；至於無黨籍參選方面，將由中評委管碧玲、林宜瑾進行調查。

賴瑞隆強調，台南市、高雄市的正副議長都順利過關，這部分希望盡量嚴謹，不要造成內部之間的問題，加上民進黨現在面臨的挑戰仍然非常艱困，對於有當事人對於初選過程表達不同意見，認為被開除將影響聲譽，每一個因素都必須很慎重，希望過程都能獲得大家的理解與信服。

另對於此次有4名黨員違紀參選原住民族直轄市議員及區長，賴瑞隆說，由於原住民是民進黨發展比較辛苦的區，而且沒有經過初選，還是希望給他們一定警惕，分別予以停權1年。此外，針對黨員蕭赫麟違紀參選台北市第三選區立委，賴瑞隆表示，中評會一致共識，決議開除蕭男黨籍。