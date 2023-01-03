新春搶百貨福袋，現在不流行先到先排，台中各家百貨全面進化到消費滿額才能預購制，包括中友、新光以及廣三都已改為持APP消費或線上預購方式進行，台中大遠百需持HAPPY GO卡才能預購；其中加碼最大獎仍由新光三越台中店蟬連，祭出價值最大獎52萬8千元的鉑金1克拉鑽墜。

中友百貨新春福袋搶在2022年12月29日、30日開賣，每天限量1百袋不到三小時就被搶購一空。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

農曆春節十天連假即將到來，各百貨福袋行銷戰也開打，業者打著要讓消費者二次消費的算盤，全都採預購制；中友百貨新春福袋搶在2022年12月29日、30日開賣，每天限量1百袋不到三小時就被搶購一空，只要持APP消費滿額就可預購，今年最大獎是市價8萬9900元的電動機車，其他好禮還包括市價3萬3980元的「OVO-4k HDR QLED量子點智慧聯網顯示器65型」以及市價3萬888元的三星折疊手機。

新光三越台中店推出雙款福袋，12日、14日分兩時段在APP線上預購開搶，扣100點支付一千元可預購福袋、支付兩千元可預購福箱，大年初一加碼抽最大獎是價值52萬8千元的鉑金L'eau克拉鑽墜、18萬9千8百元大阪商務艙雙人來回機票等驚喜大獎。

廣三SOGO今年福袋也改為APP行動條碼扣點加購方式販售，必須扣60點＋1680元才可預購福袋兌換憑證。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

值得一提的是該店也同步舉辦「金兔卡利HIGH』刷卡回饋，至31日止扣點數100點即可參加價值179萬元Tesla Model3電動車抽獎，連續六周每周抽1台，扣10000點即可抽價值380萬的賓士Marco Polo豪華露營車，以平日消費30元為1點等於年消費額要30萬元才有機會參加露營車抽獎。

廣三SOGO今年福袋也改為APP行動條碼扣點加購方式販售，必須扣60點＋1680元才可預購福袋兌換憑證，大年初一持兌換憑證兌換福袋，並可參加bgreen運動養生沙發、三星衣管家蒸洗脫烘洗衣機及大地酒店丹鳳套房等大獎加碼抽。

台中大遠百春節福袋9日正式預購，需憑當日全館單筆消費滿888元發票，加2千元現金與HAPPY GO卡即可購買、福袋內容有2200元商品券以及福袋驚喜抽獎券一張，頭獎為16萬8千元商品券。