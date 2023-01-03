面對心儀對象，許多人因為擔心遭到拒絕而被動不已，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即便被對方婉拒也不覺得丟臉，反而越挫越勇，激起高漲的征服慾望。

▍雙子座

雙子座並非是一個被動的人，面對心儀對象他們不會按兵不動，而是會選擇主動出擊，就算被對方拒絕，他們也未必會知難而退，因為對雙子來說，太容易到手的愛情反而顯得無趣，他們更樂於接受挑戰，並且絞盡腦汁的去投其所好，獲取對方更多關注。

▍天蠍座

天蠍座擅長摸清別人的心思，加上懂得欲擒故縱讓對方淪陷，在感情上很吃香。不過若是被心儀對象拒絕，他們也不氣餒，而是會不斷發動攻勢向對方獻殷勤，也不怕說一些未必會實現的諾言，只因為他們的目的只有一個，就是徹底征服對方。

▍獅子座

太過輕易到手的東西，獅子越不會珍惜，所以當被心儀對象拒絕，獅子不但不會知難而退，反而會被激發出滿滿的鬥志，並且竭盡所能的征服對方，因為對獅子來說，越有挑戰性的人生才顯得有趣。