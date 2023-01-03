大和資本證券指出，全球PMI與日本工具機工業會（JMTBA）新工具機訂單數據顯示，工業自動化族群轉折點已經近在眼前，短期可能因總體經濟造成的風險也已反應在股價表現上，研判現在就是投資時機，將亞德客-KY（1590）列為投資首選、升評「買進」，推測合理股價拉上1,200元。

就台灣自動化指數走勢來看，自2021年4月至2022年10月低點為止，回檔幅度高達34％，反應投資人對產業下行循環的疑慮。正因如此，族群評價遭打到15倍本益比、1.4被股價淨值比的低點，與2018年底、2019年底的谷底其相去不遠，大和資本認為，台系自動化族群指標股股價很可能已經完整反應本波產業循環的諸多利空。

在台系工業自動化族群中，大和資本最看好亞德客-KY掌握大陸市場復甦所帶來的投資契機。亞德客-KY在線性滑軌發展已久，大和資本看好將在2023年開花結果，貢獻人民幣5億元營收，相當全年營收的7％。同時，線性滑軌業務也將變成亞德客-KY中長線成長引擎，未來十年瞄準30％的市占率；假設亞德客-KY氣動元件事業營收持平，亞德客-KY也能在2022～2032年繳出7％的營收年複合成長率。

外資估計，亞德客-KY每股稅後純益（EPS）於2022年觸底、為30.48元，接下來將重新開啟獲利增長循環，2023年的EPS年增約2成，上看36.25元，2024年將再多賺一個股本，EPS來到46.23元。