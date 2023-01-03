台北關3日公告核准和碩聯合科技股份有限公司桃園廠登記為保稅工廠。

台北關表示，申請加入保稅工廠可加速貨物通關及享有進口原料加工外銷免徵稅費優惠，能降低業者營運成本，提升廠商國際競爭力。

和碩聯合科技股份有限公司成立於2008年，為電腦及車用電子產品業者。

該公司表示，其經營團隊係秉持「永續經營」，精進改善設計整合製造服務流程，成為具差異化的國際級企業，並致力提供客戶創意設計到系統化生產製造服務，完整、有效滿足顧客需求。

和碩研發陣容堅強、親切又快速的服務品質，結合EMS（電子專業製造）與ODM（原廠委託設計代工）產業，成為新興DMS（設計整合服務製造）企業；為服務更多客戶，因此，申請設立成為保稅工廠，以降低營運成本提升產業競爭力。

台北關指出，此項保稅措施廣受業界好評，已吸引國內外知名廠商相繼申請加入保稅工廠。未來將延續服務精神，提供優質通關環境，協助保稅廠商爭取商機拓展外銷。