俄烏戰火僵持近1年，已經有許多俄羅斯人逃往他國，其中以9月的徵兵為最大規模的出走潮。近日傳出俄羅斯計畫出台一項立法，有意禁止部分企業的遠端工作，外媒警告，此舉可能惡化IT員工的流失。

路透社報導，莫斯科這一項立法旨在吸引海外數萬名員工回國，據估計，目前有約10萬名IT菁英在海外為俄羅斯企業工作。但報導指出，這一項立法可能適得其反，讓原本就遭受重創的IT產業流失更多員工。

俄羅去年2月24日揮師烏克蘭，引起大批俄羅斯人逃離出境，9月的徵兵更導致數十萬公民紛紛逃往鄰近國家，以躲避徵召，而這之中又以IT產業的員工數量最可觀，因為工作模式較為彈性。

隨著越來越多IT人才流至北約成員國，鷹派立法者出於對敏感資訊外流的擔憂，提出禁止部分IT人才離開俄羅斯。但俄數位部去年12月時表示，禁令可能會降低IT企業的效率，進而喪失競爭力。

許多不抱希望的年輕俄羅斯人，已經逃往喬治亞、亞美尼亞和拉脫維亞等俄語系國家，甚至有人逃到了阿根廷，一名36歲的IT企業員工表示，無論任何情況，他都不打算回俄羅斯，「離開的念頭已經持續一段時間，2月24日讓一切更加清晰，我了解到俄羅斯再也沒有生活可言」。

俄羅斯國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）曾表示，希望對移居海外的俄員工課徵更高的稅額。一名26歲的產品設計師表示，她團隊裡四分之一的同事，寧願離職也不願回俄羅斯。

部分旅居外國的俄羅斯人無意納稅，俄羅斯企業會自動從薪資扣除13%個人所得稅，而旅外員工則需要自行繳納。一名定居阿根廷的員工就已不再納稅，他認為納稅等於支持國家和其軍事擴張，「我不付這筆錢，也沒有這個打算」。