為迎接兔年到來，新竹市政府今年以「萬兔順利」為主題，在新竹東門城、護城河畔，打造6件充滿童趣、奇幻的主燈藝術作品。其中，護城河沿岸作品有5件，「萬兔一起丸」由策展團隊都市藝術工作室與東門國小學童共同打造，希望能與孩子們共創美好童年。

市府指出，迎來兔年，「2023新竹過好年」由國際參展經驗豐富的藝術家陳奕彰，與3D地景藝術家陳彥旭共同在東門城，打造奇幻的「萬兔順利 Jump！」主燈 ，將具有歷史文化的古城，轉化成充滿奇幻的場域，帶領家長與孩子們跟著可愛小兔一起跳進奇幻的故事裡，探索新竹護城河。

今年6件作品，以「萬兔順利」為主題，由藝術家陳奕彰與陳彥旭共同在東門城，打造奇幻的「萬兔順利 Jump！」主燈，護城河沿岸也特邀藝術家廖柏賢、清大藝術團隊TWO MUNCH、劉家豪、陳昱榮及策展團隊都市藝術工作室與東門國小學童共同打造，包含「萬兔一起丸」、「From Here 兔 There」、「米洗兔」、「層聚光合」及「River of 2」等作品，期盼為新竹市迎來萬兔順利、萬事順利的2023年，揮別2022跳進2023，迎接平安富饒的一年。

城銷處說明，本次展場東門城、護城河沿途都是市府打造「步行城市」成果，除了6件獨具巧思的藝術作品，護城河沿岸也打造節慶燈飾光環境，配合著環境以燈飾點綴，打造護城河成為幸福光廊，歡迎民眾於開放期間前來，感受溫馨浪漫氛圍。

「2023新竹過好年」活動將在1月6日登場，展期至2月5日，城銷處建議，外地來的遊客自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場，也預告2月5日元宵節也將於北大公園辦理元宵晚會，接下來也將陸續公布活動內容。