著眼多角化經營，提振營運利基能量，半導體特殊氣體製造廠晶呈科技（4768）宣布正式入主台灣芯電，取得70％控制性股權，切入Stripper（去光阻液）領域佈局，耕耘濕式製程半導體材料市場，搭配目前手上乾式再生晶圓，藉此透過增加新產品線，強化營運成長動能。

晶呈科表示，台灣芯電主產品為Stripper（去光阻液），其競爭優勢在於可配合客戶製程要求進行配方客製化，目前Stripper全球產值150億元，國內Strippe產值達50億元，晶呈透過取得台灣芯電7成持股，以跨入濕式化學品領域。

台灣芯電目前主要產品技術開發為去光阻液（Stripper），可配合客戶製程需求調整配方達到製程最佳化、無HDA配方可降低爆炸、斷料風險，且無歐盟管制的NMP配方，將可完全滿足環保與先進製程客戶需求。

晶呈指出，這次與台灣芯電合作，看好其濕式化學品研發能力與技術實力，透過業務行銷實力，在資源上達到互補作用。台灣芯電的Stripper已經過客戶認證並開始交貨，除去光阻液的研發，台灣芯電也聚焦CMP製程清洗劑（Cleaner）與研磨液（Slurry）的開發，擴大半導體材料產品線。晶呈晶圓重生年底月出貨量達4萬片，持續擴大半導體材料版圖。

俄烏戰事造成半導體氖氣供應吃緊，晶呈科技擴大雷射氣體氖氣供應版圖，去年前三季營收年增45％，雷射氣體營收比重上升到28.21％；前三季稅後純益1.59億元，年增1.3倍，EPS 4.47元。前11月營收9.82億元，年增56.7％，超越歷年全年水準。正持續取代客戶原有國外供應商，挾在地化優勢拿下目前客戶供應市占率。