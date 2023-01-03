因應入境旅客人數穩定成長，中央流行疫情指揮中心宣布，自1月1日起（隔離起始日），調整COVID-19確診者隔離治療費用支付原則，不具健保身分之非本國籍人士在台期間如確診COVID-19，其隔離治療費用須由確診者自付。

新竹縣1月3日確診概況。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府衛生局3日指出，根據中央流行疫情指揮中心指示，具中華民國國籍者（不論是否具健保身分）、具健保身分之非本國籍人士以及在台受聘僱之外籍人士（含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等），其確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。前述對象以外之不具健保身分之非本國籍人士如於在台期間確診，其確診隔離治療期間相關費用由個案自行負擔。

指揮中心指出，因應確診者隔離治療費用支付原則調整，不具健保身分之非本國籍人士在台期間如快篩陽性，不得使用視訊診療，需至各地方政府衛生局指定之非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所（竹縣為東元醫院及中國醫藥大學新竹分院），各縣市名單將陸續更新至疾病管制署全球資訊網現場就醫。

如經醫師評估確診，依現行確診個案分流收治原則收治住院隔離治療，或由衛生局安排至集中檢疫所或加強型防疫旅館，或衛生局指定地點居家照護至符合解除隔離治療條件。隔離期間包括確診住院隔離治療費用、隔離治療當日與COVID-19相關之門急診費用、抗病毒藥物（含台灣清冠1號）費用、居家照護醫療費用等與醫療或因療程所需之項目，需由確診者自行負擔。