台中市議員林祈烽表示，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長的辦公處在哪裡，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。民政局則表示，鄰里長辦公處招牌有統一格式，選舉後各里辦公處異動更換正在進行中。

台中市有29個行政區、625個里、12524鄰，林祈烽說，里長是地方基層無給職公職人員，每月只有5萬元的事務補助費可運用，平時要協助市府處理里內大小事情，但有市民反映，有公務或私事要請託里長時，因部份里長辦公處沒有懸掛招牌，騎車或開車時不是很方便尋找，建議市府應該統一為全市的里長辦公處製作並懸掛招牌，以方便市民辨識。

林祈烽表示，有些鄰長的木製辦公處招牌也過於老舊，移交時也是用舊有招牌，民政局應重新製發新的招牌，若能進一步改採電子式看板，還可用來做市政或里政宣導，加強防疫和防詐騙資訊的宣傳，可謂一舉數得。林祈烽指出，將向市府正式提案，要求民政局編列預算，統一幫全市的里長製作和懸掛里辦公處招牌，方便民眾洽公和服務。

民政局表示，目前里、鄰長辦公處招牌各有統一格式，台中市第四屆里長已於去年12月25日就職，里辦公處及鄰長銜牌如遇有異動，應列入移交，民政局已通報各區公所調查各里辦公處銜牌更換需求數，並由各區公所相關預算下支應換發，鄰長銜牌部份，也由區公所辦理。

至於電子招牌部分，民政局長吳世瑋說，里長每年有14萬元的小型建設款，若各里辦公室願意自行加裝，民政局樂觀其成，也會納入未來參考。