大陸女星迪麗熱巴來自新疆，從出道就以盛世美顏受到關注，更被譽為「新疆四大美人」之一，但在她7個月沒進劇組的情況下，網瘋傳她現在懷孕待產中、先前曬腹肌照打臉也是舊照，讓懷孕一說更是吵得沸沸揚揚。迪麗熱巴不理懷孕傳言，曬出性感工作照，穿上貼身禮服洩曼妙S曲線，直接闢謠。

迪麗熱巴1日在微博發文祝賀：「元旦快樂」，也許願自己與粉絲們，「新的一年都要平安健康，一起隨心舞動吧」，並曬出最新的工作美照，頂著一頭浪漫捲髮，身穿一襲低胸大紅色禮服，合身剪裁讓她零贅肉身材曲線一覽無疑；迪麗熱巴在被瘋傳懷孕，還被挖出腹肌照是舊照，再度用真實身材打破謠言。

迪麗熱巴用火辣身材打臉網上瘋傳的懷孕說。（圖／摘自迪麗熱巴微博）

沒想到迪麗熱巴的一系列性感照，仍舊受到不少酸民質疑，認為可能是修圖過，今（3）日迪麗熱巴工作室微博直接補上花絮側拍照，各種視角下的迪麗熱巴一樣找不到半點贅肉，何況是「懷孕」後的大肚子；粉絲也跳出來力挺，「零死角美女就是說熱巴」、「這種身材哪像是懷孕」、「女神加油，我們相信妳」。

原來在2022年底大陸多家八卦媒體爆料，「2023年將會有一線頂流女明星官宣生子」，多位女星都被點名，像是楊冪、迪麗熱巴、關曉彤和趙麗穎，其中7個月沒進劇組、未接新戲劇作品的迪麗熱巴，被推敲就是懷孕女主角。