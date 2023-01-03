Youtuber焦凡凡近幾年轉戰演藝圈，許多綜藝節目都能看見她的身影，憑藉直爽不做作的性格，IG累積超過57萬粉絲人氣頗夯，不過她剛進入演藝圈時，其實曾被外界批評「憑什麼覺得可以出道？」，當時的她沒替自己辯駁的自信，但現在已能坦然面對外界評價：「我是我，我有我的魅力也有我的好！」

焦凡凡在臉書表示，最近回顧網紅訪問她的影片，談及從16歲開始打工到變成網紅的心路歷程，當時她勇敢又霸氣地說出：「做那個不完美的自己，妳就是最美的」，坦言自己對這段過去印象很深：「那是經歷了多少的被否定才承認自己的不完美，而同時也說服了自己，根本不需要得到那些從來就不打算肯定妳的人的認同」。

焦凡凡表示到現在仍記得7年前被數落的內容：「妳又胖又不夠漂亮沒才華也沒特色，到底憑什麼覺得自己可以出道？！」她那時沒底氣也沒自信，說不出任何一句辯駁的話，但如今的她內心堅強許多，強調：「我是我，你不喜歡，還有上千上萬個人會知道我的魅力跟我的好，我沒有人能取代，不是胖不胖、漂不漂亮，這種表面的詞彙就能形容的焦凡凡。」

焦凡凡也感性表示：「有時候，連自己講過的話都會忘記了，那又何必去在乎那些和妳八字都沒一撇的人，說了哪些不中聽的話呢？」充滿正能量的一番話，引起網友們留言誇獎：「看見妳真的不斷不斷努力，一次比一次變更好」、「妳真的很棒，繼續加油做自己」、「看過一段話滿有感觸的：只有從尊敬一事無成的自己，才能擁有改變的力量！」