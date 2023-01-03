疫情消，加上品牌服飾廠耶誕促銷去庫存，預期成衣需求有望在第一季末復甦，國內成衣廠儒鴻（1476）、廣越（4438）、冠星-KY（4439）、光隆（8916）在東南亞生產基地的接單有逐漸回溫跡象，市場指出，在訂單能見度日強下，成衣廠今年營運可望「季季增」，下半年表現優於上半年。

主要客戶庫存去化速度優於預期，儒鴻去年第四季的營收呈月月增。

NIKE、ADIDAS等全球品牌廠雖然還在庫存調整中，但儒鴻表示，因這波調整已經一段時間了，從主要幾個品牌客戶來看，Nike近一季財報表現優於市場預期，UA、Lululemon等廠庫存調整較沒有大問題；而各品牌去年聖誕的降價銷售也有一定的成效，預估此波庫存調整最慢至第二季後，將有機會轉向上。

受惠偏冷氣候，主攻戶外夾克、羽絨服、高機能外套等產品的羽絨衣大廠廣越、光隆，原本第四季是淡季，但在客戶下單動能持續下，去年第四季的表現已是「淡季不淡」。

廣越主要客戶NIKE去年訂單成長高達1倍，北臉（The No rth Face）、Patagonia也有3成以上的成長力道，UA的成長則有4成以上。

廣越指出，多數的客戶訂單能見度已看到上半年，目前越南廠接單量樂觀，今年更會擴充產線。

光隆2022年在成衣出貨比例提升下，營收獲利可望衝歷史新高；光隆指出，成衣部門原客戶訂單持平小幅成長，四至五個新客戶也會陸續加入，因應未來成長所需，除在越南擴充產線，也已積極在印尼開拓全球第二產區。

主要產品為運動休閒棉混紡針織布的冠星，東南亞的柬埔寨基地營收占比約為一半，主要客戶包括adidas、Nike、PUMA、GAP等國際知名品牌。

冠星對今年上半年的營運保守，不過，認為下半年會有報復性需求。新建的越南產線也會在下半年投產。