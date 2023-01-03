2022出生人數創新低，僅約13.8萬人左右，為台灣光復後最低的一年。全教總理事長侯俊良今天呼籲投資教育就是投資國家的未來，政府應以更積極的作為應對少子女化，降低班級人數，提升國教品質。

全教總表示，少子女化衝擊國家發展各個層面，朝野視之為國安危機，然而，各級政府提出的「催生政策」卻始終聚焦「發津貼」，以慘不忍睹的出生率而言，短暫的津貼根本無法鼓勵生育。全教總認為唯有擴大公共資源，落實「友善職場、尊嚴勞動」，並提升「公共托育」能量，才能真正改善不斷探底的出生率。

在幼教階段，全教總表示，降低班級人數當然是一種不得不進行的配套措施，當幼兒與家庭的需求變得多元，教育工作者必然需要有更好的環境來支持幼兒與其家庭，教育部應當趕緊降低幼兒園師生比，從1：15調整為1：12。

國中小階段，依據《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，國民小學每班學生人數以29人為原則、國民中學每班學生人數以30人為原則，且已多年維持不動。全教總建議，應以具體作為，化危機為轉機，建議先逐年調降國中小每班學生人數至每班25人為原則，以提升教學品質。

至於高中職階段，現行公立高中職每班35人、私立高中職每班45人，均遠大於國中、小學。108課綱講求照顧學生的個別化差異，然而過多的班級人數只會讓任課教師疲於奔命，難以照顧到每位學生。為提升教學品質並有效回應108課綱訴求，全教總呼籲教育部應盡速研議調降班級人數時程。

私校方面，全教總認為，面臨退場學校，自應有退場條例之適用，但爭相入學的私立名校也應該朝向精緻化發展，其中最為要緊的就是降低班級人數。全教總主張政府規畫教育精緻化，應該將私校一併納入考量，讓私校班級學生數和公校一致，使所有學生同樣享有精緻化的教育。

大專階段方面，全教總表示，應該增加專業師資和人力，當務之急是應該讓爭議許久的專案教師改聘為專任教師，避免專案教師成為「用過即棄」且沒有任何法律保障的教學人力，以確保大專教師的素質。