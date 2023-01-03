法務部行政執行署台北分署3日舉行新年首場「123聯合拍賣會」，眾所矚目的南洋珠紅寶石項鍊以台幣18萬元的高價拍定。另拍賣會拍定藍寶石戒指1枚及土地4筆，並售出口罩手套組45組，及手工波蘭陶63件，合計賣得價金1175萬5841元，成果亮眼。

台北分署表示，拍賣南洋珠紅寶石項鍊，是因外籍珠寶商滯欠健保費10萬餘元無力清償，日前拿出成本價高達6位數的南洋珠紅寶石、翠玉圓珠及天然丹泉石等3條項鍊供拍賣抵償。

其中的南洋珠紅寶石項鍊，在今日拍賣會場上，經民眾出價18萬元拍定，因拍定價金已足夠清償所欠的健保費，故拍賣官當場宣布另2條項鍊停止拍賣程序。

而現場另一吸睛的藍寶石戒指，亦在民眾踴躍的出價聲中以1萬9600元拍定。此外，實施變賣的手套口罩組受惠於冬日氣溫下降，也賣出39組，充滿童趣的手工波蘭陶則售出63件。

不動產部分，今日拍定4筆土地，分別為新北市新店區蘭溪段1628、1645、1665號土地及金門縣金寧鄉后湖段606地號土地，其中以蘭溪段1628號土地以960萬元拍定為最高。